СПЧ ООН проголосовал за проведение срочных дебатов по Украине

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Совет по правам человека (СПЧ) ООН в понедельник проголосовал за проведение срочных дебатов вокруг ситуации на Украине.

Проведение дебатов поддержали 29 стран, 13 воздержались от голосования и против этого выступили пять стран.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Секретариат Организации объединенных наций (ООН) не может обеспечить участие российской делегации в заседании Совета по правам человека в Женеве.

"В этой ситуации Организация объединенных наций, ее секретариат и ее генеральный секретарь не имеют якобы возможности обеспечить участие российской делегации в заседании", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Она подчеркнула, что в ООН ссылаются на то, что российская делегация должна "оформлять какие-то документы, которые сейчас придумают страны Евросоюза для тех бортов, которые попали под санкции".

"Какая-то чушь! Какие документы, какие правила, какие инструкции? О чем это?" - добавила официальный представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров 28 февраля - 1 марта должен был посетить Женеву, где планировалось его участие в сессии высокого уровня Совета ООН по правам человека и в конференции по разоружению.