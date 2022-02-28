Украинская делегация прибыла к месту переговоров с РФ

Перед началом российско-украинских переговоров в Гомельской области Фото: Александр Кряжев/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Украинская делегация прибыла к месту переговоров с российской стороной в Гомельской области, сообщили в белорусском госагентстве БелТА.

"Украинская сторона приземлилась на вертолете недалеко от места переговоров", - говорится в сообщении агентства.

Пресс-служба Офиса президента Украины подтвердила, что украинская делегация прибыла в район украинско-белорусской границы для участия в переговорах с представителями РФ 28 февраля.

Как сообщалось ранее, на территорию Белоруссии она прибыла со стороны Польши.

В состав российской делегации вошли представители МИД, министерства обороны, администрации президента и других ведомств. Возглавил ее помощник президента России Владимир Мединский.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, в состав украинской делегации вошли: глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

"Ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины", - говорится в сообщении офиса украинского президента.

Стороны проведут встречу недалеко от украинской границы на берегу реки Припять.

Телеканал "Россия 24"показал в прямом эфире кадры прибытия украинской делегации.

Она прибыла на переговоры с Россией на военных вертолетах. Два вертолета приземлились у пограничного ограждения на белорусско-украинской границе с украинской стороны.

Поскольку переговоры запланированы в резиденции в Гомельской области Белоруссии, украинской делегации предстоит пройти погранконтроль и перейти на белорусскую сторону.

Ранее Мединский заявил БелТА, что переговоры с украинской делегацией начнутся в понедельник в 12:00.

"Поскольку каждый час продолжения конфликта - погибшие украинские граждане, украинские солдаты, мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы выйти на какие-то договоренности как можно быстрее. Эти договоренности должны быть безусловно в интересах обеих сторон", - сказал чиновник.

Ранее в Кремле сообщили, что украинская сторона согласилась на переговоры о нейтральном статусе своей страны - этого давно добивается Москва.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 27 февраля подтвердил, что согласился на эти переговоры, хотя и не очень верит в их успех. Днем в воскресенье шли споры о том, где встретятся делегации: украинская сторона выступала против Гомеля, в Кремле говорили, что Гомель предложили как раз представители Киева. В результате была достигнута договоренность, что стороны встретятся на границе Гомельской области и Украины, у Припяти. Предполагалось, что встреча начнется в воскресенье, но затем было объявлено, что украинская делегация опаздывает из-за сложной логистики.