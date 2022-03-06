Жертвами обстрелов ДНР за 18 дней стали 26 человек

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Более 850 обстрелов территории ДНР зафиксировали за 18 дней, 26 мирных жителей погибли, еще 133 пострадали, сообщает представительство Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За 18 дней эскалации со стороны ВФУ зафиксировано 852 факта ведения огня. Из них с применением тяжелого вооружения - 717. Всего противником выпущено 9802 боеприпаса различного калибра, включая 10 ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье представительством ДНР в СЦКК.

По данным ведомства, за указанный период погибли 26 мирных жителей, еще 133 получили ранения различной степени тяжести.