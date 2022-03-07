Российские военные сообщили о тяжелом положении жителей Мариуполя

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили со ссылкой на жителей украинского Мариуполя, которым удалось покинуть город, что там нет электричества и газа, люди прячутся в подвалах.

"По словам вырвавшихся вчера из Мариуполя мирных жителей, обстановка в оккупированном националистами городе тяжелая. Люди прячутся в подвалах. Из-за отсутствия в домах электричества и газа они вынуждены готовить себе пищу на улице, на кострах. Боевики их разгоняют. По всем мирным жителям, пытающимся выходить из домов, националисты открывают огонь", - заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

Минобороны РФ 7 марта ввело "режим тишины" для шести гуманитарных коридоров на Украине. В Киеве предложили свои маршруты для них, назвав "неприемлемым" вариант с эвакуацией украинцев на территории Белоруссии и РФ. В итоге фактически ни один открытый коридор не сработал. Российские военные обвинили в этом украинских националистов.

Ранее сообщалось о начале третьего раунда переговоров между делегациями Украины и РФ. Обе делегации прибыли в Беловежскую пущу в Брестскую область Белоруссии.

Спецоперация по взятию под контроль Мариуполя может начаться после проведения переговоров между делегациями Украины и России в понедельник, заявлял ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин. "Если руководство РФ увидит, что разговаривать с этими людьми больше нечего, ну я думаю, будут отданы команды для определенных групп вооруженных сил спецоперации, которые начнут делать то, что они должны делать", - отметил он.