В ДНР заявили о выходе на границу Запорожской области Украины

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Силы ДНР вышли на границу Запорожской области Украины, сообщил в понедельник представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"В ходе успешных наступательных действий подразделения народной милиции ДНР вышли на границу Запорожской области и установили контроль над населенными пунктами Азов, Розовка и Мирное", - заявил он журналистам.

По его данным, с начала текущих суток противник 26 раз открывал огонь по территории ДНР "с применением 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм минометов".

Басурин не привел официальной информации о жертвах и пострадавших в результате обстрелов.

В то же время, по его словам, с начала спецоперации в Донбассе силы украинской армии потеряли почти 600 человек убитыми и более 700 раненными.

"С начала проведения специальной военной операции потери противника составили: 95 одшбр - 35 военнослужащих ВСУ погибли и 78 ранены; 25 овдбр - 46 погибли и 66 ранены; 56 омпбр - 59 погибли и 87 ранены; 54 омбр - 89 погибли и 112 ранены; 53 омбр - 189 погибли, в том числе командир бригады, а также 195 ранены; 36 обрмп - 173 погибли и 186 ранены", - заявил Басурин.

Он также рассказал о потерях сил ДНР с начала спецоперации. "К сожалению, среди наших боевых друзей, участвующих в специальной военной операции, по освобождению Донбасса (...) имеются потери. 47 защитников ДНР погибли при исполнении воинского долга, 179 боевых товарищей получили ранения", - сообщил представитель ДНР.