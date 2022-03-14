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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Лавров и Чавушоглу в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Украины

Лавров и Чавушоглу в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Украины
Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию на Украине, передает телеканал TRT Haber со ссылкой на турецкий МИД.

По данным телеканала, в ведомстве отметили, что Чавушоглу также провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой на аналогичную тему.

Лавров рекомендовал Анкаре обратиться к Киеву с призывом не препятствовать работе гуманитарных коридоров на Украине, сообщили в МИД России.

"14 марта в развитие прошедших в Анталье российско-турецких переговоров состоялся телефонный разговор министров иностранных дел двух стран. Была рассмотрена ситуация вокруг Украины, в том числе в контексте оказания российскими военными содействия в безопасном возвращении в Турцию граждан этой страны", - заявили на Смоленской площади.

"Турецким коллегам было рекомендовано также обратиться к украинской стороне с призывом не чинить препятствия гуманитарным коридорам, организованным для эвакуации гражданского населения", - сообщили в МИД РФ.

10 марта главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба провели встречу с Чавушоглу в Анталье на "полях" Анатолийского дипломатического форума. После этих переговоров Чавушоглу заявлял, что на встрече в Анталье, в частности, обсуждались перспективы встречи президента РФ Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

В начале марта Чавушоглу заявлял, что Турция "принципиально" не намерена присоединяться к санкциям против России.

Он также напомнил о решении турецких властей задействовать положения Конвенции Монтрё и закрыть Черноморские проливы для военных кораблей. В этой связи он отметил, что Москва ранее согласилась с предложением Анкары отозвать свой запрос на проход через проливы нескольких кораблей, не приписанных к Черноморскому флоту ВМФ РФ.

Турция Россия Украина Сергей Лавров Мевлют Чавушоглу

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