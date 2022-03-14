ЕК пообещала, что быстро ответит на заявки Украины, Грузии и Молдавии на вступление в ЕС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В ЕС хорошо понимают важность для народа Украины, но также и народов Грузии и Молдавии, того, чтобы стать частью Европейского союза, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Ана Писонеро.

"Комиссия быстро проделает работу по подготовке мнения (о заявках трех стран на вступление в ЕС)", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Она продолжила, отвечая на вопросы о европейской перспективе трех стран, что в Еврокомиссии будут размышлять над тем, как рассматривать эти заявки, особенно что касается Украины с учетом всех сложных обстоятельств, которые переживает в настоящий момент страна.

По ее словам, в Брюсселе понимают, что главный приоритет сейчас заключается в том, чтобы прекратить военные действия на Украине и чтобы помощь могла доставляться людям в стране и тем, кто бежал от этих событий.

Писонеро сослалась на заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на саммите ЕС в Версале на прошлой неделе, что после прекращения боевых операций Украина будет нуждаться в восстановлении, и это будет происходить при мощной поддержке Европейского союза. Поэтому нужно будет также продумать, как это должно быть сделано, учитывая исключительные обстоятельства.

Руководитель службы официальных представителей Еврокомиссии Эрик Мамер в свою очередь обратил внимание журналистов, что "Версальская декларация" глав государств и правительств стран ЕС с соответствующей просьбой к Еврокомиссии принята только 11 марта, "и совершенно естественно, что Европейская комиссия анализирует эту просьбу". "Мы будем усиленно работать над этими вопросами, но нам также надо понять, как это сделать наиболее приемлемым способом в очень особом контексте", - сказал Мамер.

Лидеры стран Евросоюза на своем саммите в Версале поручили Еврокомиссии изучить заявки на вступление Украины, Грузии и Молдавии и дать им оценку.

"Европейский совет действовал быстро и попросил Еврокомиссию предоставить оценку заявки", - говорится в посвященной Украине части декларации. Кроме того, руководители стран ЕС отметили, что Европейский совет попросил Еврокомиссию дать также оценку заявок Молдавии и Грузии.

Обычно после изучения заявок Еврокомиссией лидеры государств ЕС обсуждают ее рекомендации и принимают решение, предоставлять ли той или иной стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. Далее со страной-кандидатом начинаются переговоры, цель которых - убедиться, что она соответствует целому ряду параметров, необходимых для присоединения к ЕС. Этот процесс может длиться годами. Гарантий того, что он завершится успешно, нет. К примеру, Турция уже несколько десятилетий - кандидат на вступление в Евросоюз. Единого мнения по этой кандидатуре в Европе нет до сих пор.

Перед саммитом в Версале, как сообщалось, лидеры ряда европейских стран предупреждали, что нет механизма, который позволил бы принять ту или иную страну в ЕС по ускоренной схеме.