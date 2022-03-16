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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:49

Лавров отметил отсутствие интереса у США в урегулировании украинского кризиса

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Москве констатируют отсутствие заинтересованности у Вашингтона в урегулировании кризиса на Украине, заявил телеканалу РБК глава российского МИД Сергей Лавров.

"Сейчас от Соединенных Штатов мы не видим какой-то заинтересованности в том, чтобы этот конфликт был поскорее урегулирован", - сказал он.

Отвечая на вопрос о текущем уровне российско-американских отношений, Лавров отметил: "Такого никогда не было. Я не припомню подобной, абсолютно остервенелой политики, которую сейчас проводит Вашингтон, в значительной степени она генерируется в Конгрессе, где вообще потеряли чувство реального, отбрасывают все условности, не говоря уже о дипломатических приличиях".

По словам Лаврова, "Соединенные Штаты играют, безусловно, решающую роль в определении позиции киевских властей". "Они многие годы имеют представительство в коридорах власти в Киеве, в том числе в силовых ведомствах, в Службе безопасности, в армейском руководстве", - отметил министр.

Хроника 24 февраля – 16 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
МИД Сергей Лавров США Украина

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