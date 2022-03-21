Зеленский назвал Иерусалим возможным местом переговоров с РФ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский считает, что переговоры с Россией могли бы пройти в Иерусалиме.

"Премьер-министр, господин Беннет пытается найти переговорный путь с Россией, и мы благодарны за каждое усилие, чтобы мы начали, рано или поздно, говорить с Россией", - сказал он в видеообращении в ночь на понедельник после своего выступления по видеосвязи в израильском Кнессете в воскресенье.

"Возможно, в Иерусалиме. Это правильное место, чтобы найти мир, если это возможно", - добавил Зеленский.

При этом он отметил, что "Израиль имеет свои интересы, стратегию защиты своих граждан, мы все это понимаем".

Зеленский и ранее называл Иерусалим возможным местом для встречи с российским президентом. Встречи на Украине, в России и Белоруссии, по его мнению, были бы "неконструктивными".