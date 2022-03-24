Лукашенко счел, что ввод на Украину миротворцев стал бы поводом для третьей мировой войны

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что предложение Польши о направлении на Украину западного миротворческого контингента может стать началом третьей мировой войны.

"Вы же видите, очумевшие эти поляки, они уже предлагают (этого пригласили из-за океана (президента США), ему начинают пичкать: давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введем через Львов на Украину. Вы понимаете, что это третья мировая война! И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими?", - заявил Лукашенко, слова которого приводит в четверг госагентство БелТА.

"...вы думаете, я опять буду с автоматом впереди бегать? Нет, ребята. Хотите иметь страну - за нее надо цепляться зубами и держаться. Лучше без автомата. Поэтому ситуация очень серьезная, очень напряженная. И мы это должны видеть и понимать", - добавил Лукашенко.

Ранее в марте вице-премьер Польши, глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что для урегулирования ситуации на Украине должна быть введена миротворческая миссия НАТО.