Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Лукашенко счел, что ввод на Украину миротворцев стал бы поводом для третьей мировой войны

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что предложение Польши о направлении на Украину западного миротворческого контингента может стать началом третьей мировой войны.

"Вы же видите, очумевшие эти поляки, они уже предлагают (этого пригласили из-за океана (президента США), ему начинают пичкать: давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введем через Львов на Украину. Вы понимаете, что это третья мировая война! И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими?", - заявил Лукашенко, слова которого приводит в четверг госагентство БелТА.

"...вы думаете, я опять буду с автоматом впереди бегать? Нет, ребята. Хотите иметь страну - за нее надо цепляться зубами и держаться. Лучше без автомата. Поэтому ситуация очень серьезная, очень напряженная. И мы это должны видеть и понимать", - добавил Лукашенко.

Ранее в марте вице-премьер Польши, глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что для урегулирования ситуации на Украине должна быть введена миротворческая миссия НАТО.

Хроника 24 февраля – 24 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Александр Лукашенко Белоруссия Украина Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Болгария намерена отозвать посла в России для консультаций

Болгария намерена отозвать посла в России для консультаций

Лондон добавил в санкционные списки по РФ 33 человека, включая Грефа и Тинькова

Лондон добавил в санкционные списки по РФ 33 человека, включая Грефа и Тинькова

В администрации президента Турции сочли нереальной передачу Украине С-400

В администрации президента Турции сочли нереальной передачу Украине С-400

Акционеры Toshiba выступили против разделения компании на две части

Акционеры Toshiba выступили против разделения компании на две части
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 475,7 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 475,7 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 24 марта

Пентагон сообщил об отказах от контактов руководства Минобороны РФ

ЕС намерен совместно закупать газ для снижения зависимости от России

ЕС намерен совместно закупать газ для снижения зависимости от России

Совбез ООН отклонил российский проект резолюции по Украине

Совбез ООН отклонил российский проект резолюции по Украине
Военная операция на Украине

Шольц призвал Путина к прекращению огня на Украине

Шольц призвал Путина к прекращению огня на Украине
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код