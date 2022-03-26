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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:53

В Польше сообщили о снижении числа пересекающих границу беженцев с Украины

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Число беженцев с Украины, пересекающих границу Польши, в последние дни начало снижаться, сообщает в субботу польская пограничная служба в своих соцсетях.

Накануне польскую границу пересекли 30,5 тыс. украинцев, это на 6,4% меньше, чем днем ранее (32,5 тыс.). В субботу по состоянию на 6:00 по Гринвичу (9:00 по Москве) прибыли 6,1 тыс. человек, это на 11% меньше, чем в аналогичный период днем ранее.

Всего за последний месяц границу Польши пересекли более 2,2 млн человек, причем некоторые из них уже отправились в другие европейские страны.

По оценкам экспертов из Университета Варшавы, в данный момент в стране находятся порядка 1,2-1,3 млн беженцев.

Польша Украина
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