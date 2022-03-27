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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Военные ЛНР планируют продолжать наступление на Северодонецк и Лисичанск

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Силы Народной милиции Луганской народной республики при поддержке российской армии заканчивают зачистку городов Попасная и Рубежное и планируют продолжить наступление на находящиеся под контролем украинских войск города Северодонецк, Лисичанск и Кременная, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ заканчивают зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное и в дальнейшем продолжат наступление на города Северодонецк, Лисичанск, Кременная", - сказал он в воскресенье журналистам.

Пасечник отметил, что наступательная операция сил Народной милиции ЛНР в Донбассе "идет по плану".

Хроника 24 февраля – 27 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Леонид Пасечник
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