Военные ЛНР планируют продолжать наступление на Северодонецк и Лисичанск

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Силы Народной милиции Луганской народной республики при поддержке российской армии заканчивают зачистку городов Попасная и Рубежное и планируют продолжить наступление на находящиеся под контролем украинских войск города Северодонецк, Лисичанск и Кременная, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ заканчивают зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное и в дальнейшем продолжат наступление на города Северодонецк, Лисичанск, Кременная", - сказал он в воскресенье журналистам.

Пасечник отметил, что наступательная операция сил Народной милиции ЛНР в Донбассе "идет по плану".