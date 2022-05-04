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Госсекретарь США Блинкен заразился COVID-19

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен сдал положительный тест на коронавирус COVID-19, он испытывает легкие симптомы заболевания, сообщил представитель госдепа Нед Прайс в среду.

"Государственный секретарь Энтони Блинкен сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус сегодня днем. Секретарь получил обе дозы вакцины, а также "бустерную" дозу и испытывает легкие симптомы заболевания", - сообщил Прайс.

Отмечается, что во вторник и в среду утром госсекретарь сдавал отрицательные тесты. Также Блинкен не встречался с президентом США Джо Байденом последние несколько дней.

Госсекретарь уйдет на самоизоляцию и продолжит работать из дома.

Хроника 09 января 2020 года – 05 мая 2022 годаПандемия коронавируса
США Энтони Блинкен
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