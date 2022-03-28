Байден заявил, что не отказывается от слов в адрес Путина, но они не значат смену политики США

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Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что не берет назад свои слова в отношении президента РФ Владимира Путина, но отметил, что эти высказывания являются лишь его личным мнением, а не сменой политики Вашингтона.

"Я не отказываюсь. Я высказал возмущение, которое ощущаю в отношении того, как Путин решает вопросы, и в отношении действий этого человека", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста, сожалеет ли он о сказанном в отношении лидера РФ.

"Но я хочу четко дать понять: ни тогда, ни сейчас я не меняю политическую позицию. Я выражал возмущение, я не политизирую это. Это мои личные чувства", - подчеркнул американский президент.

Байден в ходе выступления 26 марта в Варшаве в очередной раз раскритиковал российское руководство за действия на Украине, а позже, не поясняя, о ком именно говорит, сказал: "Господи, этот человек не может оставаться у власти".

Позднее в администрации США, разъясняя слова американского президента, заверили, что он не намерен добиваться смены власти в России. "Президент хотел сказать, что нельзя давать Путину возможность распространять свою власть на соседние страны, на регион. Он не ставил под сомнение власть Путина в России и не говорил о смене власти", - цитировали западные СМИ неназванного представителя Белого дома.

В Кремле уже высказали тревогу из-за слов Байдена. "Это заявление, которое, безусловно, вызывает тревогу. Мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США. Мы их тщательно фиксируем и будем это делать дальше", - заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.