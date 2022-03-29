На Украине подготовили законопроект о запрете "пророссийских партий"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Группа народных депутатов из фракции "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о процедуре и последствиях запрета "пророссийских партий" на Украине, сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Документ обнародован на сайте парламента под регистрационным номером 7172-1.

"ВР получила законопроект, наработанный совместно с коллегами-депутатами и Минюстом. Он о процедуре и последствиях запрета пророссийских партий", - написала Шуляк в своём телеграм-канале.

Максимальный срок рассмотрения административных дел о запрете партии в суде первой инстанции после открытия производства по делу предлагается определить в один месяц.

Суд апелляционной инстанции должен рассмотреть дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.

При запрете судом партии имущество, средства и другие её активы и структурные образования переходят в собственность государства, о чем указывается в решении суда.