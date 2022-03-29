Опрос показал возможность победы Трампа на выборах президента США, если провести их сейчас

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Дональд Трамп одержал бы победу над Джо Байденом, если бы выборы проводились сейчас, сообщает во вторник The Hill со ссылкой на данные опроса Harvard CAPS-Harris, если бы выборы президента США проходили сейчас.

Согласно оценкам, Трамп мог получить голоса 47% избирателей, в то время как Байден получил бы поддержку 41% американцев, отмечает издание.

В потенциальном противостоянии вице-президента Камалы Харрис и Трампа, бывший президент имел бы более ощутимое лидерство в 49% голосов, а Харрис получила бы 38%.

В настоящее время рейтинг одобрения деятельности Байдена составляет 39%, большинство опрошенных считает, что экономика США и страна в целом двигаются в неправильном направлении.

По данным опроса телеканала NBC News, проведенного в конце марта, 55% респондентов заявили, что отрицательно оценивают работу Байдена на посту президента США. 40% придерживаются противоположного мнения, остальные 5% не стали давать оценку его деятельности.