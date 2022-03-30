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Глава парламента Сербии назвал поддержку России принципиальной позицией Белграда

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Решение Белграда не присоединяться к санкциям против РФ исходит из государственных и национальных интересов Сербии, заявил председатель Народной скупщины (парламента) республики Ивица Дачич в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

"Сербия не присоединялась к санкциям против Российской Федерации в течение последних восьми лет, сколько действуют эти ограничения Европейского Союза. Так что это не новое решение - оно действует целых восемь лет и ничуть не изменилось. Наше решение является глубоко принципиальной позицией и исходит из наших государственных и национальных интересов", - сказал Дачич.

По его словам, в Сербии считают, что "санкции против любой страны не могут быть путем к какому-либо политическому решению".

"Моя страна также подвергалась санкциям в 1990-е годы, и мы прекрасно знаем, что такого рода давление не дает результатов", - уточнил глава парламента Сербии.

Кроме того, как отметил Дачич, "на карту поставлены наши важные государственные интересы, ведь речь идет о России, нашей дружественной и братской стране и народе, с которым у нас исключительно развитое экономическое, культурное и любое другое сотрудничество".

"Из-за этой политики Сербия страдает от давления со стороны Запада, но мы с полной ответственностью противостоим ему, защищая важные государственные интересы Сербии. Тот факт, что мы являемся кандидатом на членство в Евросоюзе, не обязывает нас согласовывать каждое наше решение с ЕС. Особенно если считаем, что оно может быть вредным для нашей страны, а санкции против России были бы как раз таким решением", - подчеркнул председатель Народной скупщины Сербии в беседе с изданием.

Сербия Россия Ивица Дачич
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