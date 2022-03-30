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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

ООН оценила число покинувших Украину с 24 февраля людей в 4 млн человек

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - С момента начала спецоперации РФ в феврале Украину покинули более 4 млн человек, сообщает во вторник Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Там отметили, что Украину покинули около 4,01 млн человек, около 2,3 млн из них находятся в Польше.

Также более 608 тыс. украинцев прибыли в Румынию, около 387 тыс. - в Молдавию, около 364 тыс. - в Венгрию и около 281 тыс. - в Словакию.

По данным УВКБ ООН, в Россию из Украины прибыли около 350 тыс. человек, в Белоруссию - почти 11 тыс.

Ранее вице-премьер Польши Петр Глиньский заявлял, что Польша готова и дальше принимать граждан, покинувших Украину.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

ООН Украина
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