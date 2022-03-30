Путин дал премьеру Италии пояснения по расчетам за поставки газа

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Марио Драги, сообщила пресс-служба Кремля.

"По просьбе Марио Драги Владимир Путин информировал о ходе переговоров российских и украинских представителей, очередной раунд которых прошел накануне в Стамбуле", - говорится в сообщении.

"Даны также пояснения в связи с решением о переходе на рубли в расчетах за поставки природного газа в ряд стран, включая Италию", - сообщает пресс-служба.

В Кремле ранее также сообщили, что Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Владимир Путин информировал Федерального канцлера по существу решения о переходе к оплате газа, поставляемого, в частности, в ФРГ, российскими рублями. Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами-членами ЕС. Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран", - говорилось в сообщении.