Эксперты РФ и Германии проведут переговоры по переходу на оплату газа в рублях

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Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин информировал Федерального канцлера по существу решения о переходе к оплате газа, поставляемого, в частности, в ФРГ, российскими рублями. Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами-членами ЕС. Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран", - говорится в сообщении.

Путин и Шольц также обменялись мнениями в связи с прошедшим накануне в Стамбуле очередным раундом переговоров российских и украинских представителей.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что оплата поставок российского газа на экспорт в "недружественные" страны переводится в российские рубли. Он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа. Поручение Путина правительству, ЦБ и "Газпрому" о мерах по переводу оплаты поставок газа в недружественные страны на рубли должно быть исполнено до 31 марта.