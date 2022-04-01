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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:05

Американец выиграл две лотереи за сутки

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Житель Истона, штат Мэриленд, выиграл $400 , а затем $50 000, выбрав 5 лотерейных билетов за 24 часа, сообщает агентство United Press International.

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Он утверждает, что использует метод выбора своих чисел и проигрывает их много раз в разных вариациях.

79-летний победитель сказал, что людям, играющим в лотереи стоит относиться к игре более серьезно.

Победитель купил свой билет в баре R&R Beer, Wine & Liquor и выбрал номера 4, 2, 3, 5 и 7. Он утверждает, что еще до того, как вышел из заведения, был уверен в победе.

Как поделился старик, в то же время, удивлена была его жена, поскольку она все еще праздновала его первый приз в размере $400 пока он говорил о том, какие счета он оплатит выигрышем.

Победитель лотереи сказал, что он действительно оплатит необходимые счета своим призом, а также передаст часть выигрыша своим детям.

United Press International
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