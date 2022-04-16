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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

Американка ночью зашла в магазин за пирогом, и купила лотерею с призом $100 000

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Диана Шабриер из штата Северная Каролина очень хотела пирога и ночью отправилась в магазин, в результате чего выиграла 100 000 долларов, сообщает агентство United Press International.

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Шабриер зашла в продуктовый магазин Food Lion во Франклинтоне и купила лотерейный билет за 30

долларов, потому что пирог был уже распродан.

Женщина разыграла билет на следующее утро со своим мужем и дочерью. Оказалось, что она выиграла 100 000 долларов.

"Я очень рада. Это снимет тяжесть с плеч моего мужа", - сказала она.

Шабрие сказала, что она использует выигрыш для оплаты счетов и, в том числе, купит пирог. Название пирога она сообщать отказалась, чтобы его не раскупили.

Также, недавно неизвестная женщина из Южной Каролины зашла в круглосуточный магазин, чтобы купить конфет, и купила лотерейный билет, который принес ей 375 000 долларов.

United Press International
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