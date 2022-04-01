Берлин рассматривает возможность высылки около 20 российских дипломатов

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Германии рассматривает возможность высылки из страны значительного числа российских дипломатов, которых подозревают в ведении разведывательной деятельности, пишет в пятницу немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

"По данным издания, Германия может выслать из российских представительств такое же количество сотрудников, как недавно Бельгия (21 человека - ИФ) и Нидерланды (17 россиян - ИФ), то есть около 20 человек", - говорится в статье.

В то же время подчеркивается, что "в правительстве Германии все еще обсуждаются различные варианты".

Как отмечается в газете, такое решение "должно быть принято ведомством федерального канцлера Германии, министерством иностранных дел и министерством внутренних дел страны по согласованию, которое еще не достигнуто".

Во властных структурах Германии, как поясняется в газете, обсуждается "смысл подобных высылок".

Если Германия все же примет такое решение, "Федеральная служба внешней разведки Германии ожидает ответных соответствующих контрмер с российской стороны, что значительно сократит число немецких дипломатов в России".