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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:29

Путин и Пашинян подтвердили необходимость соблюдения договоренностей по Карабаху

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по вопросам поддержания стабильности в районе Нагорного Карабаха. Подтверждена необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.", - говорится в сообщении.

Владимир Путин Никол Пашинян Нагорный Карабах Армения Азербайджан
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