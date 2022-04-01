Путин и Пашинян подтвердили необходимость соблюдения договоренностей по Карабаху
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.
"Продолжен обмен мнениями по вопросам поддержания стабильности в районе Нагорного Карабаха. Подтверждена необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.", - говорится в сообщении.