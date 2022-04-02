Германия задумалась о покупке систем ПРО у Израиля или США для защиты от РФ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Германия изучает возможность закупки систем противоракетной обороны в США или Израиле, чтобы обезопасить себя от угрозы ударов российскими ракетами "Искандер", дислоцированными в Калининграде, сообщил еженедельник Welt am Sonntag.

Как заявил в интервью изданию генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн, "Искандеры" могут достичь территории почти всей Западной Европы, и в настоящее время от этой угрозы надежного щита у Германии нет.

"Пока ясно только одно: у нас нет ни времени, ни денег, чтобы разрабатывать эти системы (противоракетной обороны - ИФ) самостоятельно, потому что известно, что угроза ракетного нападения уже существует", - отметил он.

Чиновник не уточнил названия систем, но, скорее всего, имел в виду Arrow 3, построенную Israel Aerospace Industries (IAI), и американскую систему THAAD производства Raytheon, пишет Welt am Sonntag.

Он также сообщил, что бундесверу к 2032 году в пополнение своих складов боеприпасов придется инвестировать 20 млрд евро.