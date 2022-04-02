Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:42

Германия задумалась о покупке систем ПРО у Израиля или США для защиты от РФ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Германия изучает возможность закупки систем противоракетной обороны в США или Израиле, чтобы обезопасить себя от угрозы ударов российскими ракетами "Искандер", дислоцированными в Калининграде, сообщил еженедельник Welt am Sonntag.

Как заявил в интервью изданию генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн, "Искандеры" могут достичь территории почти всей Западной Европы, и в настоящее время от этой угрозы надежного щита у Германии нет.

"Пока ясно только одно: у нас нет ни времени, ни денег, чтобы разрабатывать эти системы (противоракетной обороны - ИФ) самостоятельно, потому что известно, что угроза ракетного нападения уже существует", - отметил он.

Чиновник не уточнил названия систем, но, скорее всего, имел в виду Arrow 3, построенную Israel Aerospace Industries (IAI), и американскую систему THAAD производства Raytheon, пишет Welt am Sonntag.

Он также сообщил, что бундесверу к 2032 году в пополнение своих складов боеприпасов придется инвестировать 20 млрд евро.

Германия Россия США Израиль Калининград
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 489,6 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 489,6 млн

Что случилось этой ночью: суббота, 2 апреля

Китай продолжит торговлю с Россией, но не поможет обходить санкции Запада

Китай продолжит торговлю с Россией, но не поможет обходить санкции Запада

Пентагон отменил испытание МБР во избежание "неверного толкования" Россией

Пентагон отменил испытание МБР во избежание "неверного толкования" Россией
Военная операция на Украине

Более 100 компаний из РФ и Белоруссии попали под экспортные ограничения США

Берлин рассматривает возможность высылки около 20 российских дипломатов

Рада приняла закон о национализации на Украине активов резидентов РФ

Власти ЕС призвали Китай помочь урегулировать ситуацию на Украине

Немецкого офицера запаса обвинили в шпионаже в пользу России

LME вводит запрет на размещение на складах российских цветных металлов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код