Песков назвал встречу Путина с Зеленским возможной при наличии конкретного документа

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но ее черед настанет, когда будет подготовлен конкретный письменный документ, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна. Но для того, чтобы она состоялась, необходимо чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда - тогда настанет черед такой встречи", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, есть ли уверенность в том, что этот документ будет исполняться, учитывая, что есть 7-летний опыт Минских соглашений, Песков сказал: "У нас есть этот опыт, мы его помним, помним очень хорошо, и действуем соответственно".

Он подчеркнул: "Я убежден, что цели военной операции нашей будут достигнуты в полном объеме. Я надеюсь, что в результате тех напряженных усилий, которые предпринимаются в плане переговоров российско-украинских, мы тоже выйдем на подписание некого документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ страны Запада ввели против России масштабные санкции.

28 февраля начались переговоры между представителями России и Украины. 29 марта в Стамбуле прошел последний раунд переговоров.