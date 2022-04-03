Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Песков назвал встречу Путина с Зеленским возможной при наличии конкретного документа

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но ее черед настанет, когда будет подготовлен конкретный письменный документ, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна. Но для того, чтобы она состоялась, необходимо чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда - тогда настанет черед такой встречи", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, есть ли уверенность в том, что этот документ будет исполняться, учитывая, что есть 7-летний опыт Минских соглашений, Песков сказал: "У нас есть этот опыт, мы его помним, помним очень хорошо, и действуем соответственно".

В миреПесков увязал сроки возможной встречи лидеров РФ и Украины с проработкой договораЧитать подробнее

Он подчеркнул: "Я убежден, что цели военной операции нашей будут достигнуты в полном объеме. Я надеюсь, что в результате тех напряженных усилий, которые предпринимаются в плане переговоров российско-украинских, мы тоже выйдем на подписание некого документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ страны Запада ввели против России масштабные санкции.

28 февраля начались переговоры между представителями России и Украины. 29 марта в Стамбуле прошел последний раунд переговоров.

Украина Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Евросовета заявил о подготовке новых санкций против России

Глава Евросовета заявил о подготовке новых санкций против России
Пандемия коронавируса

Власти Шанхая потребовали от 26 млн жителей пройти тестирование на COVID-19

Власти Шанхая потребовали от 26 млн жителей пройти тестирование на COVID-19
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о гумкоридоре для эвакуации иностранцев из Мариуполя в Бердянск

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о ракетном ударе по нефтеперерабатывающему заводу под Одессой

Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 490,6 млн

Заявка "Газпрома" на транзит через Украину осталась максимальной на фоне похолодания

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 апреля

Военная операция на Украине

Джонсон запланировал обеспечить Украину оружием для защиты с моря

Джонсон запланировал обеспечить Украину оружием для защиты с моря
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило, что украинские формирования нарушили "режим тишины" в Мариуполе

Природный газ из России перестал поступать в страны Балтии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код