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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Байден призвал собрать информацию по событиям в украинском городе Буча

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в понедельник заявил о намерении ввести новые санкции против России из-за ситуации на Украине. Об этом он сообщил во время общения с американскими журналистами по возвращении в Вашингтон из Делавэра.

По сообщению американских СМИ, говоря о ситуации на Украине, американский лидер также указал, что "нам нужно собрать информацию" по событиям в украинском городе Буча.

"Может быть, вы помните, что меня критиковали за то, что я назвал Путина военным преступником. А теперь вы видели, что произошло в Буче", - добавил Байден.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отвергает обвинения в причастности к убийствам мирных жителей украинской Бучи.

В Генпрокуратуре РФ заверили, что "распространяемые украинскими властями сведения являются ложными". "Об этом свидетельствуют не только данные российских военных прокуроров, Минобороны России, заявившего о выходе российской армии из г. Бучи 30 марта, но и находящиеся в общем доступе видеоматериалы. В частности, записанный 31 марта "победный" ролик главы местной администрации, кадры пустых улиц, снятые при заходе в город украинских силовиков", - сказали в надзорном ведомстве.

"Эти и другие данные подтверждают: все, что происходило в городе в период с 31 марта до вчерашнего дня, лежит исключительно на совести украинской стороны", - заявили в Генпрокуратуре.

Хроника 24 февраля – 04 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия США Джо Байден
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