Лавров после слов Байдена заявил, что у многих политиков в США не все хорошо с совестью

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова президента США Джо Байден, назвавшего президента России "военным преступником".

"Это свидетельствует о том, что у многих американских политиков, которые стояли у истоков иракской войны под известными предлогами, которые развалили Ливию вместе с партнёрами по НАТО, которые вторглись в Сирию, - что у этих политиков в общем-то с совестью не все хорошо обстоит", - сказал он на пресс-конференции в Москве в понедельник, отвечая на соответствующую просьбу журналиста.

"Я думаю, что вы тоже слышали, как собственные сотрудники администрации президента Байдена потом комментировали эти высказывания, объясняя, что этого он не имел в виду", - сказал российский министр.