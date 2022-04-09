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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:19

Шольц вступился за Макрона, назвав критику в его адрес "несправедливой"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц считает несправедливой критику в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона за разговоры с российским лидером Владимиром Путиным, пишет немецкая газета Tagesspiegel.

"Критика в адрес французского президента несправедлива", - заявил Шольц после встречи с британским премьером Борис Джонсоном в Лондоне.

По словам немецкого канцлера, продолжая вести переговоры как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским лидером, французский президент пытается "внести свой вклад, чтобы у нас появился шанс достичь режима прекращения огня, шанс на отвод российских войск".

Ранее премьер-министр Польши Матиуш Моравецкий раскритиковал Макрона за многочисленные разговоры с Путиным, которые, по его мнению, не принесли результатов.

Олаф Шольц Эммануэль Макрон
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