В ДНР сообщили о продолжении огня по промзоне "Азовстали" в Мариуполе

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Украинские формирования не воспользовались гуманитарными коридорами из мариупольского комбината "Азовстали" в Мариуполе, поэтому огневое воздействие по противнику на территории завода продолжается, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики.

"Руководствуясь соображениями гуманизма, командование союзных сил открыло несколько коридоров для выхода мирного населения и украинских военнослужащих (с промзоны комбината "Азовсталь"). Несмотря на это, по состоянию на сегодняшний день руководство окруженных боевиков не воспользовалось данным предложением, поэтому огневое воздействие по противнику на территории завода продолжается, а периметр предприятия надежно блокирован, с целью недопущения прорыва ВСУ", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Народной милиции ДНР.

Ранее в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что на данном объекте украинские формирования и иностранные наемники "из США и европейских стран надежно заблокированы".

Он заявил, что требования РФ освободить находящихся на "Азовстали", по заявлениям Киева, женщин и детей для свободного выезда в любом направлении игнорируются.

Конашенков отметил, что информация о возможности выхода доводится до заблокированных сил каждый час.

"В Мариуполе обстановка нормализовалась. Жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам", - сообщил Конашенков.