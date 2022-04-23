Российская армия сбила украинский Су-25 и 15 беспилотников

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сбили в Харьковской области самолет Су-25, также ночью сбито пятнадцать беспилотников армии Украины, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Новая Дмитровка Харьковской области сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины", - сказал он.

"В течение ночи также уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе, один "Байрактар ТБ-2" над населенным пунктом Новая Заря Николаевской области", - заявил Конашенков.

Как добавил представитель Минобороны, "в районе Чернобаевки расчетами зенитных ракетных-пушечных комплексов "Панцирь-С" сбиты в воздухе две тактические ракеты "Точка-У" и три снаряда реактивной системы залпового огня".

"Всего с начала проведения специальной военной операции (на Украине) уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 538 беспилотных летательных аппаратов, 261 зенитный ракетный комплекс, 2 471 танк и другие боевые бронированные машины, 274 установки реактивных систем залпового огня, 1 075 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 311 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил Конашенков.