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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:54

Испания отправила 200 тонн военных грузов Украине

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Испанское правительство объявило, что отправленные Мадридом 200 тонн военных грузов для Украины перевозят сейчас к месту назначения. Об это сообщает АР.

Минобороны Испании сообщило, что судно "Исабель" доставило ранее эти грузы в Польшу. Судно прибыло в порт Гдыни, где военное оборудование выгрузили для дальнейшей перевозки на 700 км до базы материально-технического снабжения на Украине.

По данным AP, среди грузов - 30 грузовиков, несколько специальных тяжелых транспортных средств и 10 машин поменьше.

Агентство напоминает, что о выделении этой помощи объявил на прошлой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе визита в Киев. Он подчеркивал, что это самая большая партия грузов, передаваемых Испанией Украине.

До этого Мадрид передавал Украине 1370 противотанковых гранатометов, 700 тысяч пулеметных патронов, санитарную бронемашину, медицинские материалы.

Испания Украина Педро Санчес Польша
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