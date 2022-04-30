Глава Frontex подал в отставку в связи с обвинениями в некорректном управлении агентством

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) в пятницу вечером отреагировала на отставку главы европейского пограничного агентства - Frontex - Фабриса Леджери специальным заявлением.

"Комиссия принимает к сведению отставку с немедленным вступлением в силу исполнительного директора Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex) Фабриса Леджери", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

Еврокомиссия обещает "быстро приступить к подбору и назначению нового исполнительного директора".

В Брюсселе напоминают, что приоритетом для ЕК является "наличие сильной, эффективной и хорошо функционирующей европейской пограничной и береговой охраны".

"Frontex выполняет критически важную задачу по поддержке государств-членов в управлении общими внешними границами Европейского союза и защите при этом основных прав. Для этого Frontex должен быть надежным и хорошо функционирующим агентством. Комиссия продолжит полностью поддерживать Frontex в этой миссии", - отмечается в документе.

Ранее в пятницу об отставке Леджери сообщили европейские СМИ, в частности, бельгийская газета Le Soir. Они обращают внимание на то, что руководителя Frontex регулярно обвиняли в незаконном выдворении мигрантов в зонах внешних границ ЕС.

Le Soir отмечает, что отставка, кроме того, связана с "расследованием, которое проводит OLAF (Европейское бюро по борьбе с мошенничеством) относительно его метода управления".

Газета сообщает, что руководивший Frontex с 2015 года Леджери стал объектом непубличного отчета OLAF в начале 2022 года, в котором он фактически обвиняется в несоблюдении нормативных процедур, проявлении нелояльности по отношению к ЕС и плохом личном управлении.