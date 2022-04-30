В окружении Пашиняна опровергли слухи о его возможном бегстве из Армении

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян опроверг сведения о том, что глава правительства Никол Пашинян якобы готовится покинуть республику с семьей.

"На улицах "спасателями родины" (представители оппозиции - ИФ) распространяются слухи о том, что "борт номер один" готовится к вылету, на котором Пашинян и его семья покинут Армению. Эта нелепица даже не стоит опровержения", - написал он в субботу в своей соцсети.

По его словам, Пашинян "продолжает и продолжит выполнять обязанности премьер-министра Армении, данные ему голосом народа".

"Самое забавное в этой истории то, что обслуживающий премьер-министра борт сейчас даже не в Армении, - отметил Чахоян. - Он находится на техобслуживании за пределами страны".

В Ереване с 17 апреля ежедневно проводятся антиправительственные акции гражданского неповиновения, шествия и митинги. Новая волна протестов в Армении началась после выступления Пашиняна 14 апреля в парламенте, где он заявил о требовании "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и необходимости подписания соглашения о мире с Азербайджаном. Оппозиция объявила о проведении бессрочных акций протеста с требованием отставки Пашиняна.

1 мая ожидается большой митинг оппозиции.