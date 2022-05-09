МККК сообщил о вывозе более 170 мирных жителей из Мариуполя в Запорожье

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Свыше 170 мирных жителей прибыли из Мариуполя в Запорожскую область Украины в воскресенье, сообщила пресс-служба Международного Комитета Красного Креста (МККК).

"Более 170 мирных жителей прибыли из "Азовстали", Мариуполя и его окрестностей в Запорожье в воскресенье в ходе третьей операции по организации безопасного выхода", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления на Совбезе в четверг заявил, что ООН вместе с МККК занимаются третьей операцией по эвакуации людей из Мариуполя.

"Сейчас проводится третья операция, но частью нашей политики является не разглашать детали операций, пока они не будут завершены", - заявил Гутерриш.

Он отметил, что в результате двух первых операций из Мариуполя было эвакуировано почти 500 человек.

По словам генсека, даже в эпоху, когда информационное пространство загружено самыми разными заявлениями, "тихая" дипломатия все еще возможна и иногда является единственным способом достижения результатов".