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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:50

МККК сообщил о вывозе более 170 мирных жителей из Мариуполя в Запорожье

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Свыше 170 мирных жителей прибыли из Мариуполя в Запорожскую область Украины в воскресенье, сообщила пресс-служба Международного Комитета Красного Креста (МККК).

"Более 170 мирных жителей прибыли из "Азовстали", Мариуполя и его окрестностей в Запорожье в воскресенье в ходе третьей операции по организации безопасного выхода", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

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Генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления на Совбезе в четверг заявил, что ООН вместе с МККК занимаются третьей операцией по эвакуации людей из Мариуполя.

"Сейчас проводится третья операция, но частью нашей политики является не разглашать детали операций, пока они не будут завершены", - заявил Гутерриш.

Он отметил, что в результате двух первых операций из Мариуполя было эвакуировано почти 500 человек.

По словам генсека, даже в эпоху, когда информационное пространство загружено самыми разными заявлениями, "тихая" дипломатия все еще возможна и иногда является единственным способом достижения результатов".

Хроника 24 февраля – 09 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
МККК Украина Мариуполь
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