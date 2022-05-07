В ДНР сообщили об эвакуации еще 50 человек с территории "Азовстали"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пятьдесят человек эвакуировали с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"Сегодня, 7 мая, с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе эвакуированы 50 человек", - говорится в сообщении, распространённом в субботу штабом терробороны ДНР.

Сообщается, что "число гражданских лиц, эвакуированных с территории меткомбината, достигло 176 человек".

30 апреля Минобороны России сообщило о проводимой совместно с Красным Крестом и ООН операции по эвакуации гражданских лиц из комбината "Азовсталь". 1 мая МККК подтвердил эвакуацию людей на территорию Запорожской области - автобусы для этого прибыли к заводу еще в субботу. 2 мая в штабе территориальной обороны ДНР заявили об эвакуации с "Азовстали" 101 человека, включая женщин и детей. Сообщалось, что для эвакуации гражданских лиц с "Азовстали" 5, 6 и 7 мая откроют гумкоридор.