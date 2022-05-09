В ДНР сообщили, что еще более 400 человек были эвакуированы из Мариуполя

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Из Мариуполя за прошлые сутки на территорию ДНР эвакуированы 408 человек, 65 из них дети, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"За минувшие сутки, с 08:00 8 мая до 08:00 9 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 408 человек, включая 65 детей", - говорится в сообщении.

Всего с 5 марта по 9 мая из Мариуполя на территорию ДНР эвакуированы 29 562 человека.