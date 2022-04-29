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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:15

СМИ сообщили о продолжающихся работах на ядерном полигоне в КНДР

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Северная Корея продолжает работы по восстановлению ядерного испытательного полигона Пунгери, сообщает сайт 38 North, специализирующийся на КНДР.

По данным сайта, коммерческие спутниковые снимки, сделанные 26 апреля на объекте в Килджу (провинция Северный Хамген), свидетельствуют о продолжении работ по восстановлению доступа к комплексу туннелей №3, а также строительстве нового портала или входа и вспомогательных конструкций.

"Неясно, завершено ли строительство портала", - отмечают авторы статьи.

В конце мая 2018 года Северная Корея произвела демонтаж полигона Пунгери в присутствии иностранных журналистов.

СМИ не раз с начала этого года писали о восстановительных работах на Пунгери. Предположительно, Север готовится к новому ядерному испытанию - первому с сентября 2017 года.

КНДР Пунгери
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