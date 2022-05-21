Байден подписал законопроект о выделении почти $40 млрд помощи Украине

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении почти $40 млрд в качестве финансовой помощи Украине, находясь с визитом в Южной Корее. Об этом сообщили в Белом доме.

Ранее сообщалось, что законопроект должен быть доставлен самолетом в Корею на подпись президенту.

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект 10 мая. Согласно результатам голосования, "за" высказались 368 конгрессменов, "против" - 57. Все законодатели, проголосовавшие против законопроекта, принадлежат к Республиканской партии.

Сенат США одобрил данный документ 19 мая. 86 сенаторов проголосовали "за", 11 - "против". Принятие законопроекта затормозил сенатор-республиканец США от штата Кентукки Рэнд Пол.

Законопроект, в частности, предусматривает выделение $6 млрд на помощь в обеспечении безопасности, включая обучение, поставку оборудования, оружия, материально-техническую поддержку, материалы и услуги для украинских вооруженных сил и национальных сил безопасности, а также $900 млн на поддержку беженцев, в том числе обеспечение их жильем и предоставление им языковых курсов.

Примерно $8,7 млрд из предусмотренных законопроектом средств пойдут в Фонд экономической поддержки "для удовлетворения неотложных потребностей на Украине".