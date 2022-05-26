Рашников решил оспорить введение против него санкций в Европейском суде

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктор Рашников подал иск в Европейский суд с требованием отменить решение ЕС о введении в его отношении санкций. Иск был подан пару дней назад, следует из картотеки суда.

"В рамках действующей процедуры, установленной статьями 263 и 264 договора о функционировании Европейского союза, было направлено заявление в Европейский суд общей юрисдикции об отмене решения совета ЕС 2022/429 и имплементационного регламента совета ЕС 2022/427 от 15 марта 2022 года о включении Рашникова в список лиц, подпадающих под ограничительные меры", - подтвердил "Интерфаксу" представитель бизнесмена.

Аналогичные иски об отмене санкций уже подали Алишер Усманов и Алексей Мордашов. Они находятся под санкциями ЕС с конца февраля.