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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Армянская оппозиция не пустила президента Черногории в здание правительства

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Проводящая акцию протеста у здания правительства Армении в центре Еревана оппозиция заявила, что премьер республики Никол Пашинян был вынужден принять прибывшего с официальным визитом президента Черногории Мило Джукановича с черного хода.

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"Президента Черногории смогли ввести в здание через черный ход. Мы показали нашу силу и показали пустоту слов Никола", - заявил на акции один из лидеров оппозиции, вице-спикер парламента Ишхан Сагателян.

Несколько сотен оппозиционных демонстрантов провели акцию протеста перед зданием протеста, заблокировав центральный вход. Полиция оцепила здание исполнительного органа. Окна были закрыты бронированными жалюзи.

В минувшую среду Пашинян назвал акции протеста оппозиции не политической, а логистической проблемой. "Сложившаяся ситуация - не политическая, а логистическая. Мы вынуждены говорить всего лишь об уровне пробок в Ереване. Оппозиция Армении более месяца имела возможность всеми политическими методами заявить о своих требованиях властям, вовлечь общественность в этот процесс и сформировать политическое требование", - сказал Пашинян.

Он призвал дождаться, пока волна протестов угаснет сама собой.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные оппозицией антиправительственные акции, шествия и митинги. Волна протестов в Армении возникла после выступления Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.

Армения Никол Пашинян Мило Джуканович
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