Кремль увидел в предложении Джонсона создать новый союз стремление подорвать позиции ЕС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не уверены в достоверности сообщения о том, что британский премьер-министр Борис Джонсон предложил Украине создать альтернативный Евросоюзу политический и военный союз, но полагают, что в этом может быть стремление подорвать позиции ЕС.

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на брифинге попросили высказать мнение о публикации Corriere della Sera, об этой инициативе Джонсона и о продолжающихся на этот счет переговорах.

"Вы знаете, при всем уважении к Corriere della Sera все-таки давайте относиться к этому как к сообщению СМИ. А любые сообщения СМИ сейчас принимать за первоисточник нельзя, их нужно подвергать сомнению", - сказал Песков.

По его словам, в Кремле не слышали, чтобы Джонсон такое предлагал.

"В этом случае, наверное, это означало бы, что он предлагает такой "междусобойчик", чтобы подорвать позиции ЕС, то есть позиции общеевропейского объединения, которое сама Великобритания покинула. Но опять же, мы не знаем, насколько это достоверная информация, поэтому будем дальше следить", - добавил Песков.

По информации источников Corriere della Sera, Джонсон 9 апреля в Киеве предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать в Европе блок против России. Возглавит альянс Великобритания, а также в него войдут Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва, а позднее, возможно, Турция. Лондон хочет собрать в союз страны, которые защищают свой суверенитет, проводят либеральную экономическую политику и готовы противостоять российской военной угрозе.

Переговоры об этом продолжаются. Ответ Киева Джонсон еще не получил, но позиция Украины может зависеть от того, получит ли Украина вскорости статус кандидата на вступление в Евросоюз.