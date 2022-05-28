Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Кипр потребовал освобождения греческих танкеров, задержанных Ираном

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - МИД Кипра выразил обеспокоенность в связи с задержанием греческих танкеров в Персидском заливе силами Ирана, назвал этот инцидент нарушением международного права и призвал к освобождению судов и экипажа.

"Министерство иностранных дел глубоко обеспокоено инцидентом, происшедшим накануне, в пятницу 27 мая, в Персидском заливе, где, согласно информации, два нефтяных танкера под греческим флагом были задержаны в международных водах Корпусом стражей Исламской Революции (КСИР)", - говорится в заявлении МИД Кипра.

Отмечается, что один из членов экипажа - гражданин Кипра. По информации министерства, посол республики в Тегеране обратился в МИД Ирана с просьбой о проведении срочной встречи, чтобы получить разъяснения и дополнительную информацию по инциденту и о состоянии экипажа.

В миреИранские спецслужбы задержали в Персидском заливе два греческих танкераЧитать подробнее

Ранее МИД Греции также призвал к немедленному освобождению танкеров и их экипажей.

Силы КСИР накануне задержали в Персидском заливе два греческих нефтеналивных танкера, это произошло вскоре после того, как греческие власти при содействии США задержали в Средиземном море иранский танкер. В КСИР заявили, что танкеры задержаны "в связи с нарушениями".

Греция Кипр Иран КСИР Персидский залив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские туристы с 30 мая смогут получать визы по прибытии в Индонезию

Российские туристы с 30 мая смогут получать визы по прибытии в Индонезию
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о взятии под полный контроль города Красный Лиман

Что случилось этой ночью: суббота 28 мая

Администрация Байдена одобрила поставку Украине реактивных систем залпового огня

Новый французский премьер обозначила приоритеты

Новый французский премьер обозначила приоритеты

В Финляндии заявили о "хороших" переговорах с Турцией и Швецией по вступлению в НАТО

Собор Украинской православной церкви объявил о ее полной независимости

Собор Украинской православной церкви объявил о ее полной независимости

Эксперт допустил снижение цен на кофе на 12% благодаря погоде в Южной Америке

Эксперт допустил снижение цен на кофе на 12% благодаря погоде в Южной Америке
Военная операция на Украине

В ДНР могут казнить воевавших на стороне Украины подданных Британии и Марокко

В ВОЗ призвали быстро принять меры против распространения оспы обезьян

В ВОЗ призвали быстро принять меры против распространения оспы обезьян