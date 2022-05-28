Кипр потребовал освобождения греческих танкеров, задержанных Ираном

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - МИД Кипра выразил обеспокоенность в связи с задержанием греческих танкеров в Персидском заливе силами Ирана, назвал этот инцидент нарушением международного права и призвал к освобождению судов и экипажа.

"Министерство иностранных дел глубоко обеспокоено инцидентом, происшедшим накануне, в пятницу 27 мая, в Персидском заливе, где, согласно информации, два нефтяных танкера под греческим флагом были задержаны в международных водах Корпусом стражей Исламской Революции (КСИР)", - говорится в заявлении МИД Кипра.

Отмечается, что один из членов экипажа - гражданин Кипра. По информации министерства, посол республики в Тегеране обратился в МИД Ирана с просьбой о проведении срочной встречи, чтобы получить разъяснения и дополнительную информацию по инциденту и о состоянии экипажа.

Ранее МИД Греции также призвал к немедленному освобождению танкеров и их экипажей.

Силы КСИР накануне задержали в Персидском заливе два греческих нефтеналивных танкера, это произошло вскоре после того, как греческие власти при содействии США задержали в Средиземном море иранский танкер. В КСИР заявили, что танкеры задержаны "в связи с нарушениями".