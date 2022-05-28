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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:02

Иран решил не арестовывать экипаж задержанных греческих танкеров

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Власти Ирана заявили в субботу, что члены экипажа двух задержанных ранее греческих танкеров не находятся под арестом, сообщают западные СМИ.

"Экипаж двух греческих танкеров не был арестован, и все члены экипажа хорошо себя чувствуют, находятся под защитой и обеспечены всем необходимым на борту в соответствии с международным правом", - передают западные СМИ.

В пятницу Силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали в Персидском заливе два греческих нефтеналивных танкера. Это произошло вскоре после того, как греческие власти при содействии США задержали в Средиземном море иранский танкер.

Афины заявили, что действия Тегерана являются нарушением международного права и призвали к немедленному освобождению танкеров и их экипажей.

Иран Греция
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