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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

Белорусский оппозиционер Дашкевич получил 1,5 года колонии по очередному приговору

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Экс-лидеру белорусского оппозиционного движения "Молодой фронт" Дмитрию Дашкевичу вынесли очередной приговор, вместе с ним осудили супругу оппозиционера Анастасию, сообщили в незарегистрированном в Белоруссии правозащитном центре "Весна" в четверг.

"14 июля в суде Московского района Минска вынесен приговор по уголовному делу против Насти и Дмитрия Дашкевичей. Их обвиняли в участии в акциях протеста после выборов в 2020 году", - говорится в сообщении.

По информации правозащитников, Дашкевичу присудили 1,5 года колонии, его супруге, которая месяц назад родила четвертого ребенка, 3 года "домашней химии" (в Белоруссии так называют наказание, связанное с ограничением свободы без направления в исправительное учреждение).

Дашкевичей обвиняли по ст. 342 УК Белоруссии (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Поводом стало участие фигурантов в акции протеста 23 августа 2020 года в Минске.

В 2006 году Дмитрий Дашкевич был осужден на полтора года лишения свободы по ст. 193-1 УК Белоруссии (деятельность от имени незарегистрированной организации). В 2011 году он получил 2 года лишения свободы по ст. 339 УК Белоруссии (хулиганство).

Белоруссия
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