В Киргизии конфисковали резиденцию экс-президента Атамбаева

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Резиденция бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш конфискована в пользу государства, сообщили во вторник "Интерфаксу" в Фонде управления государственным имуществом (ФУГИ).

"Дом на земельном участке площадью 2,7 га в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области, принадлежащий Алмазбеку Атамбаеву, конфискован и принят в государственную собственность", - сообщил представитель ФУГИ.

По его словам, 30 мая сотрудники фонда выехали на место для обследования и инвентаризации имущества. "В ходе осмотра установлено, что на объекте имеются мебель и инвентарь, в гараже припаркованы автотранспортные средства. Представителям Атамбаева предложено в трехдневный срок освободить помещения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в целях рационального использования госимущества разработан проект распоряжения кабинета министров Киргизии, согласно которому на базе этого комплекса предлагается открыть "социальное стационарное учреждение для пожилых граждан".

Вместе с тем, председатель партии сторонников Атамбаева "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков сообщил, что в резиденции в Кой-Таше планируется открыть музей памяти преступлений семейно-клановых режимов бывших президентов Аскара Акаева, Курманбека Бакиева и Сооронбая Жээнбекова, а также бесплатный образовательно-оздоровительный комплекс для детей.

"Сотрудники ФУГИ проникли на территорию объекта с угрозами расправы, чем сильно испугали семью экс-президента, проживающую там, а также воспитателей образовательно-оздоровительного комплекса и сотрудников музея. Супруга Атамбаева Раиса Атамбаева обратилась в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела", - отметил Султанбеков.

Адвокат Атамбаева Замир Жоошев пояснил, что сотрудники ФУГИ не предоставили никаких документов, подтверждающих конфискацию имущества. "Заместитель председателя ФУГИ Канат Рыскулов поставил голословный ультиматум в течение трех дней освободить дом Алмазбека Атамбаева. При этом он утверждает, что это не дом экс-президента и его семьи, а оздоровительный центр. Никакие документы не предъявили, не говоря о судебном решении о выселении из дома проживающих в нем членов семьи Атамбаева", - сказал Жоошев.

Дело Атамбаева

Атамбаев, занимавший пост президента Киргизии с 2011 по 2017 гг., был лишен президентской неприкосновенности в июне 2019 года, ему были предъявлены обвинения в коррупции. 8 августа 2019 года после беспорядков в селе Кой-Таш под Бишкеком он был задержан.

В октябре 2020 года после столкновений сторонников оппозиции с силовиками, которые привели к отставке президента страны Сооронбая Жээнбекова, были освобождены несколько заключенных, в том числе Атамбаев. Спустя несколько дней он вновь был задержан по обвинению в организации массовых беспорядков в центре Бишкека.

23 июня 2020 года Первомайский суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. 14 августа 2020 года Бишкекский городской суд оставил приговор первой инстанции без изменений. 15 марта Верховный суд Киргизии подтвердил решение этих судов.