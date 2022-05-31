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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

В Киргизии конфисковали резиденцию экс-президента Атамбаева

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Резиденция бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш конфискована в пользу государства, сообщили во вторник "Интерфаксу" в Фонде управления государственным имуществом (ФУГИ).

"Дом на земельном участке площадью 2,7 га в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области, принадлежащий Алмазбеку Атамбаеву, конфискован и принят в государственную собственность", - сообщил представитель ФУГИ.

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По его словам, 30 мая сотрудники фонда выехали на место для обследования и инвентаризации имущества. "В ходе осмотра установлено, что на объекте имеются мебель и инвентарь, в гараже припаркованы автотранспортные средства. Представителям Атамбаева предложено в трехдневный срок освободить помещения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в целях рационального использования госимущества разработан проект распоряжения кабинета министров Киргизии, согласно которому на базе этого комплекса предлагается открыть "социальное стационарное учреждение для пожилых граждан".

Вместе с тем, председатель партии сторонников Атамбаева "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков сообщил, что в резиденции в Кой-Таше планируется открыть музей памяти преступлений семейно-клановых режимов бывших президентов Аскара Акаева, Курманбека Бакиева и Сооронбая Жээнбекова, а также бесплатный образовательно-оздоровительный комплекс для детей.

"Сотрудники ФУГИ проникли на территорию объекта с угрозами расправы, чем сильно испугали семью экс-президента, проживающую там, а также воспитателей образовательно-оздоровительного комплекса и сотрудников музея. Супруга Атамбаева Раиса Атамбаева обратилась в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела", - отметил Султанбеков.

Адвокат Атамбаева Замир Жоошев пояснил, что сотрудники ФУГИ не предоставили никаких документов, подтверждающих конфискацию имущества. "Заместитель председателя ФУГИ Канат Рыскулов поставил голословный ультиматум в течение трех дней освободить дом Алмазбека Атамбаева. При этом он утверждает, что это не дом экс-президента и его семьи, а оздоровительный центр. Никакие документы не предъявили, не говоря о судебном решении о выселении из дома проживающих в нем членов семьи Атамбаева", - сказал Жоошев.

Дело Атамбаева

Атамбаев, занимавший пост президента Киргизии с 2011 по 2017 гг., был лишен президентской неприкосновенности в июне 2019 года, ему были предъявлены обвинения в коррупции. 8 августа 2019 года после беспорядков в селе Кой-Таш под Бишкеком он был задержан.

В октябре 2020 года после столкновений сторонников оппозиции с силовиками, которые привели к отставке президента страны Сооронбая Жээнбекова, были освобождены несколько заключенных, в том числе Атамбаев. Спустя несколько дней он вновь был задержан по обвинению в организации массовых беспорядков в центре Бишкека.

23 июня 2020 года Первомайский суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. 14 августа 2020 года Бишкекский городской суд оставил приговор первой инстанции без изменений. 15 марта Верховный суд Киргизии подтвердил решение этих судов.

Киргизия Алмазбек Атамбаев
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