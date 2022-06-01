Axiom Space и Collins Aerospace разработают скафандры для высадки астронавтов на Луну

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт на разработку скафандров для высадки американских астронавтов на Луну в 2025 году в рамках программы Artemis ("Артемида") с частными аэрокосмическими компаниями Axiom Space и Collins Aerospace, сообщила в среду директор Космического центра имени Джонсона Ванесса Вайч.

"Я очень рада сообщить, что победили Axiom Space and Collins Aerospace, мои поздравления", - сказала Вайч в ходе брифинга NASA, посвящённого объявлению компаний, которые получат контракт.

"Касательно "Артемиды", впервые (новые скафандры - ИФ) будут задействованы в рамках "Артемиды-3", первой высадке людей на Луну за более чем 50 лет", - уточнила директор космического центра.

Также, по ее словам, новые скафандры будут использоваться в рамках выходов в открытый космос астронавтами на Международной космической станции (МКС). Она добавила, что ожидает продолжения эксплуатации МКС до 2030 года, поэтому важно, чтобы у NASA были в наличии новые скафандры, которые пройдут необходимые сертификационные испытания.

Другой представитель NASA Дина Контелла сообщила, что новые скафандры заменят используемые в данный момент на МКС скафандры Extravehicular Mobility Unit к середине 2020-ых годов.

В сообщении, опубликованном на сайте управления в среду, уточняется, что, согласно контракту, компании смогут конкурировать за получение заказов на обеспечение выходов астронавтов в открытый космос в рамках миссий NASA в период до 2034 года.

Потенциально компании смогут получить до $3,5 млрд на выполнение задач в рамках контракта. Первой задачей, по данным космического ведомства, станет разработка и обслуживание скафандров для первого демонстрационного испытания "вне космической станции на низкой околоземной орбите" и для "Артемиды-3".

В управлении отметили, что Axiom Space и Collins Aerospace ответственны за дизайн, разработку, проведение квалификационных испытаний, сертификацию и производство скафандров для миссий на космической станции и в рамках программы "Артемида".

Программа "Артемида" была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение, спустя 53 года, американских астронавтов на лунную поверхность в 2025 году в рамках миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.