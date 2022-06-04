Армянская оппозиция собралась на митинг у резиденции премьера в Ереване

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сторонники оппозиции во главе с вице-спикером парламента Армении, членом партии "Дашнакцутюн" Ишханом Сагателяном в субботу вечером проводят акцию перед резиденцией премьера республики Никола Пашиняна.

"Мы вновь собрались здесь, чтобы напомнить тебе, кто ты такой. Ты - предатель и должен уйти, чтобы армянину представилась возможность остаться армянином, чтобы Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) остался армянским", - заявил Сагателян.

Несколько тысяч демонстрантов проводят очередное шествие по улицам Еревана.

Накануне у резиденции премьера произошли столкновения демонстрантов с полицией, пострадали 60 человек, в том числе 39 полицейских. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье "массовые беспорядки", были задержаны 13 человек.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные оппозицией антиправительственные акции. Волна протестов в Армении возникла после выступления премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.