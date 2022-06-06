В ЕС призвали Турцию соответствовать европейской позиции по Украине

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Евросоюзе призывают Турцию занять по ситуации на Украине более твердую позицию, которая соответствовала бы политике Брюсселя, заявил в понедельник член Европейской комиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели.

"Мы приветствуем конструктивную роль Турции в деэскалации конфликта. (...) В то же время мы продолжаем призывать Турцию занять более решительную позицию, которая больше бы соответствовала позиции ЕС, мы призываем Турцию к большей бдительности, когда речь идет о предотвращении обхода санкций (против РФ - ИФ)", - заявил Вархели в Европарламенте.

Он добавил, что большое значение играют "продолжающаяся активная дипломатия Турции и ее солидарность с Украиной", а также усилия по достижению там режима прекращения огня.

На прошлой неделе глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не поддерживает санкции Запада против России, но при этом не позволит обходить ограничения при помощи Анкары.

В конце мая Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого заявил, что Анкара готова принять встречу России, Украины и ООН по вопросу формирования мониторингового механизма на украинской территории. Он выразил надежду на то, что стороны поддержат эту инициативу.