Число заболеваний оспой обезьян в Португалии превысило 150

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Службы здравоохранения Португалии выявили 153 случая оспы обезьян с момента выявления заболевания в неэндемичных для этой болезни районах, сообщает EFE.

По данным агентства, все случаи заболевания выявлены у мужчин, большинство случаев зарегистрировано в Лиссабоне.

Ранее в ВОЗ заявляли, что ситуация с распространением вируса оспы обезьян среди людей не достигнет масштабов пандемии. "Мы точно не знаем, но мы так не думаем", - сказала глава секретариата программы ВОЗ по борьбе с оспой Розамунд Льюис, отвечая на вопрос, может ли оспа обезьян перерасти в пандемию.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.