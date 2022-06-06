Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Число заболеваний оспой обезьян в Португалии превысило 150

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Службы здравоохранения Португалии выявили 153 случая оспы обезьян с момента выявления заболевания в неэндемичных для этой болезни районах, сообщает EFE.

По данным агентства, все случаи заболевания выявлены у мужчин, большинство случаев зарегистрировано в Лиссабоне.

Ранее в ВОЗ заявляли, что ситуация с распространением вируса оспы обезьян среди людей не достигнет масштабов пандемии. "Мы точно не знаем, но мы так не думаем", - сказала глава секретариата программы ВОЗ по борьбе с оспой Розамунд Льюис, отвечая на вопрос, может ли оспа обезьян перерасти в пандемию.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

Португалия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Болгария, Северная Македония и Черногория сами решили закрыть небо самолету Лаврова

Болгария, Северная Македония и Черногория сами решили закрыть небо самолету Лаврова

В США объявлен режим ЧС из-за риска нехватки мощностей для выработки электроэнергии

МИД РФ внес в "стоп-лист" 61 гражданина США

МИД РФ внес в "стоп-лист" 61 гражданина США

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

РФ и Турция достигли предварительного соглашения о поставках украинского зерна из Одессы

РФ и Турция достигли предварительного соглашения о поставках украинского зерна из Одессы

София объяснила санкциями отказ пустить самолет Лаврова в воздушное пространство Болгарии

София объяснила санкциями отказ пустить самолет Лаврова в воздушное пространство Болгарии

В ДНР собираются провести в Мариуполе "промежуточный трибунал"

Дрон сбросил две гранаты на территорию подразделения миротворцев в Приднестровье

В Узбекистане оправдали задержанную за провоз дрона россиянку

Директор "Турпомощи" заявил, что для массового туризма открыты только 6-7 стран

Директор "Турпомощи" заявил, что для массового туризма открыты только 6-7 стран
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });